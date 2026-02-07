ua en ru
В Карпатах - лавины, в городах - гололед: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Украина, Суббота 07 февраля 2026 16:25
В Карпатах - лавины, в городах - гололед: прогноз погоды в Украине на воскресенье
Автор: Наталья Кава

В субботу, 8 февраля, в Украине ожидается облачная погода со снегом в большинстве регионов, а на дорогах прогнозируется гололедица. А в Карпатах - угроза лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло

Какой будет погода в Украине

В северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег, температура ночью и днем составит 4-9 градусов мороза.

На остальной территории прогнозируется умеренный снег, местами с дождем - в частности на востоке, юго-востоке, Полтавщине и Закарпатье. В большинстве южных областей осадки маловероятны.

В Карпатах и Прикарпатье возможно налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях ожидаются туман и гололед.

Температура в течение суток будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем на Закарпатье и крайнем юге - от +1 до +6 градусов. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области прогнозируется облачная погода с небольшим снегом и гололедом на дорогах. Температура по области составит от -4 до -9 градусов, в столице - от -4 до -6 градусов.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый): погодные условия могут осложнить работу транспорта, коммунальных и энергетических служб.

Предупреждение о лавинной опасности

На высокогорье Ивано-Франковской области 7 и 9 февраля, а также в восточной части высокогорья Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.
В Карпатах - лавины, в городах - гололед: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Когда в Украину вернутся морозы

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в период 9-11 февраля в стране снова усилятся морозы, тогда как следующее потепление ожидается примерно с 12 февраля.

Ранее метеорологи обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и предварительный прогноз погоды на завершающий месяц зимы.

В последние дни украинцы также могли наблюдать редкое зимнее явление - кристаллическую изморозь, когда деревья, провода и здания покрываются тонкими ледяными узорами.

Что такое кристаллическая изморозь, при каких условиях она возникает и чем отличается от обычного инея - читайте в материале РБК-Украина.

