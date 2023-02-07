У Карпатах є загроза сходження лавин, туристів просять не ходити в гори

В Карпатах зафіксована значна сніголавинна небезпека. Туристів закликають утриматись від походів на високогір'я.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
Загроза сходження лавин 3 рівня протримається на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей до 8 лютого включно.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", - пише пресслужба.
Також до 8 лютого включно утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека 2 рівня на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у високогір'ї Карпат наразі фіксують зниження температури повітря до -22 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.