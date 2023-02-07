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В Карпатах есть угроза схода лавин, туристов просят не ходить в горы

Фото: в Карпатах есть угроза схождения лавин, туристов просят не ходить в горы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Карпатах зафиксирована значительная снеголавинная опасность. Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Угроза схода лавин 3 уровня продержится на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей до 8 февраля включительно.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - пишет пресс-служба.

Также до 8 февраля включительно будет удерживаться умеренная снеголавинная опасность 2 уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в высокогорье Карпат фиксируют снижение температуры воздуха до -22 градусов.

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Карпаты