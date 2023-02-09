У Карпатах до -22 та без опадів. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Опади

Мінлива хмарність, без опадів.

Вітер та ожеледиця

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 9-14° морозу, у центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-22°, на крайньому півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомлялось, 9 лютого в Україні прогнозувалась сонячна, але морозна погода. Синоптики попереджали, що на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, морози почнуть спадати в Україні, починаючи з 11 лютого.