RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Карпатах до -22 и без осадков. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 10 февраля, в Украине осадки в виде дождя и снега не ожидаются. На большей части территории температура опустится до 14 градусов мороза, в Карпатах - до -22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер и гололедица

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 9-14 ° мороза, в центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-22 °, на крайнем юге страны 3-8 ° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщалось, 9 февраля в Украине прогнозировалась солнечная, но морозная погода. Синоптики предупреждали, что на дорогах ожидается гололедица.

Напомним, морозы начнут спадать в Украине, начиная с 11 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве