В Карпатах до -22 и без осадков. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Осадки

Облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер и гололедица

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 9-14 ° мороза, в центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-22 °, на крайнем юге страны 3-8 ° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщалось, 9 февраля в Украине прогнозировалась солнечная, но морозная погода. Синоптики предупреждали, что на дорогах ожидается гололедица.

Напомним, морозы начнут спадать в Украине, начиная с 11 февраля.