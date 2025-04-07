В Карпатах - 18 градусов мороза и около 30 см снега: невероятные кадры

Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат достаточно сильный мороз. Речь идет о минус 18 градусах по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.

Что известно о погодных условиях на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 7 апреля 2025 года, температуру воздуха на уровне -18°C зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.

"Облачно, туман. Ветер - северо-западный, 7 м/с... Падает снег", - рассказали украинцам.

Погода на горе Поп Иван утром 7 апреля (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

При этом несколько "ниже" - в урочище Заросляк - по состоянию на 7:30 утра зафиксировали 9 градусов мороза.

Там также облачно и снежит. Ветер - юго-западный, 1-2 м/с.

Погода в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что еще вчера (в воскресенье, 6 апреля) в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook сообщили об осложнении погодных условий на высокогорье и поделились кадрами с вершины горы Поп Иван.

Согласно информации спасателей, там выпало около 30 см снега.

В связи с резким ухудшением погодных условий, украинцев призвали воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды (порывы ветра и метели могут представлять смертельную опасность, ведь ограниченная видимость затрудняет ориентирование даже для опытных туристов).

Как спасали туриста, заблудившегося в Карпатах во время непогоды

В ГСЧС рассказали также, как спасали туриста, заблудившегося в заснеженном высокогорье Карпат.

Он вышел из поселка Ворохта в направлении горы Поп Иван Черногорский, потерял ориентировку в районе седловины Верховинского района и нуждался в помощи.

Спасательная операция в Карпатах (фото: facebook.com/dsns.if)

"Спасатели нашли заблудившегося мужчину 1987 года рождения, жителя города Киев, в состоянии общего переохлаждения и обморожения рук. Оказали ему первую домедицинскую помощь и осуществили сопровождение в село Дземброня, Верховинского района, где передали медикам", - поделились в ГСЧС.

Уточняется, что для проведения поисково-спасательных работ было привлечено: