В Карпатах - 18 градусов мороза и около 30 см снега: невероятные кадры
Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат достаточно сильный мороз. Речь идет о минус 18 градусах по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.
Что известно о погодных условиях на высокогорье Карпат
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 7 апреля 2025 года, температуру воздуха на уровне -18°C зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.
"Облачно, туман. Ветер - северо-западный, 7 м/с... Падает снег", - рассказали украинцам.
Погода на горе Поп Иван утром 7 апреля (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
При этом несколько "ниже" - в урочище Заросляк - по состоянию на 7:30 утра зафиксировали 9 градусов мороза.
Там также облачно и снежит. Ветер - юго-западный, 1-2 м/с.
Погода в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Стоит отметить, что еще вчера (в воскресенье, 6 апреля) в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook сообщили об осложнении погодных условий на высокогорье и поделились кадрами с вершины горы Поп Иван.
Согласно информации спасателей, там выпало около 30 см снега.
В связи с резким ухудшением погодных условий, украинцев призвали воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды (порывы ветра и метели могут представлять смертельную опасность, ведь ограниченная видимость затрудняет ориентирование даже для опытных туристов).
Как спасали туриста, заблудившегося в Карпатах во время непогоды
В ГСЧС рассказали также, как спасали туриста, заблудившегося в заснеженном высокогорье Карпат.
Он вышел из поселка Ворохта в направлении горы Поп Иван Черногорский, потерял ориентировку в районе седловины Верховинского района и нуждался в помощи.
Спасательная операция в Карпатах (фото: facebook.com/dsns.if)
"Спасатели нашли заблудившегося мужчину 1987 года рождения, жителя города Киев, в состоянии общего переохлаждения и обморожения рук. Оказали ему первую домедицинскую помощь и осуществили сопровождение в село Дземброня, Верховинского района, где передали медикам", - поделились в ГСЧС.
Уточняется, что для проведения поисково-спасательных работ было привлечено:
- пять горных спасателей поселка Верховина;
- две единицы техники;
- квадроцикл.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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