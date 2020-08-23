В Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с Говерлы

В субботу вечером, 22 августа, в Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с горы Говерла. Их удалось разыскать.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о потерявшихся туристах в 21:41.

"В 21:41 к спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в количестве 15 человек. В 22:20 сотрудники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу на синем маршруте и сопроводили к спортивной базе "Заросляк", - говорится в сообщении.

Напомним, туристов в Карпатах ранее попросили заполнять онлайн-форму до похода в горы на случай, если туристические группы потеряются.

Отметим, ранее из-за непогоды в Карпатах на Говерле застряла группа из 13 туристов, попав под сильный ливень; среди них были шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова от прямого попадания молнии, трагедия произошла на горе Грофа.