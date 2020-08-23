В Карпатах 15 туристів заблукали під час сходження з Говерли

В суботу ввечері, 22 серпня, в Карпатах 15 туристів заблукали під час сходження з гори Говерла. Їх вдалося розшукати.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали повідомлення про загублених туристів о 21:41.

"О 21:41 до рятувальників Прикарпаття надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла заблукала група туристів з міста Львів в кількості 15 осіб. О 22:20 співробітники пошуково-рятувального відділення зустріли туристичну групу на синьому маршруті та супроводили до спортивної бази "Заросляк", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, туристів в Карпатах раніше попросили заповнити онлайн-форму до походу в гори на випадок, якщо туристичні групи загубляться.

Зазначимо, раніше з-за негоди в Карпатах на Говерлі застрягла група з 13 туристів, потрапивши під сильну зливу; серед них було шестеро дітей у віці від півтора до 12 років.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова від прямого попадання блискавки, трагедія сталася на горі Грофа.