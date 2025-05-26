Карні застрахував себе: ліберали Канади відмовилися від правил зміщення голови партії

Законодавці правлячої Ліберальної партії Канади проголосували проти механізму, який дав би їм більше повноважень, щоб у майбутньому змістити прем'єр-міністра Марка Карні з посади лідера партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У неділю голова фракції лібералів Джеймс Мелоні, який представляє округ Торонто, заявив журналістам, що члени фракції вирішили не ухвалювати Закон про реформу.

Bloomberg пояснює, що закон, ухвалений близько 10 років тому, дає змогу членам парламенту усувати лідера своєї партії таємним голосуванням. Зокрема, законодавці кожної партії обирають, які положення закону вони хочуть використовувати на зборах фракції після виборів.

Так, після третьої перемоги Джастіна Трюдо на виборах у 2021 році, ліберали вирішили не використовувати правила Закону про реформи. Це, зі свого боку, стало проблемою 2024 року, коли його рейтинги схвалення впали, і численні законодавці-ліберали публічно закликали його піти. Трюдо заприсягся тоді продовжити роботу, але зрештою залишив посаду після відставки тодішнього міністра фінансів Христі Фріланд.

Це відкрило двері для боротьби за лідерство, в якій переміг Марк Карні. Ба більше, минулого місяця на національних виборах він привів лібералів до перемоги.

Bloomberg також нагадало, що 2022 року законодавці Консервативної партії використали Закон про реформи, щоб усунути Ерін О'Тул з посади лідера після того, як партія програла треті вибори поспіль лібералам.