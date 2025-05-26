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Карни застраховал себя: либералы Канады отказались от правил смещения главы партии

Понедельник 26 мая 2025 05:25
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Карни застраховал себя: либералы Канады отказались от правил смещения главы партии Фото: Марк Карни (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Законодатели правящей Либеральной партии Канады проголосовали против механизма, который дал бы им больше полномочий, чтобы в будущем сместить премьер-министра Марка Карни с поста лидера партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В воскресенье председатель фракции либералов Джеймс Мэлони, который представляет округ Торонто, заявил журналистам, что члены фракции решили не принимать Закон о реформе.

Bloomberg поясняет, что закон, принятый около 10 лет назад, позволяет членам парламента отстранять лидера своей партии тайным голосованием. В частности, законодатели каждой партии выбирают, какие положения закона они хотят использовать на собрании фракции после выборов

Так, после третьей победы Джастина Трюдо на выборах в 2021 году, либералы решили не использовать правила Закона о реформах. Это в свою очередь, стало проблемой в 2024 году, когда его рейтинги одобрения упали, и многочисленные законодатели-либералы публично призвали его уйти. Трюдо поклялся тогда продолжить работу, но в конечном итоге покинул должность после отставки тогдашнего министра финансов Христи Фриланд.

Это открыло двери для борьбы за лидерство, в которой победил Марк Карни. Более того, в прошлом месяце на национальных выборах он привел либералов к победе.

Bloomberg также напомнило, что в 2022 году законодатели Консервативной партии использовали Закон о реформах, чтобы отстранить Эрин О'Тул от должности лидера после того, как партия проиграла третьи выборы подряд либералам.

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