Канада змінює курс: прем'єр Карні представив новий склад уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Зазначається, що частина урядовців залишилася на своїх посадах, але було залучено і низку нових облич. Прем'єр зазначив, що нова команда покликана забезпечити впровадження нових ідей та рішучих дій у ключових сферах, зокрема у питаннях торгівлі, боротьби зі злочинністю та подолання зростання вартості життя.

Оновлений склад Кабінету Міністрів включає 28 основних міністрів і 10 державних секретарів.

Державні секретарі не керуватимуть федеральними відомствами та не братимуть участі в усіх засіданнях уряду. Натомість вони будуть опікуватися окремими політичними напрямами, такими як державні закупівлі для потреб оборони, питання людей похилого віку та заходи з протидії злочинності.

У своїй заяві у вівторок Карні наголосив, що новий уряд сформовано для реалізації змін.

"Від усіх членів кабінету очікується та вимагається лідерство - впровадження нових ідей, чітке фокусування і рішучі дії", - зазначив прем'єр-міністр.

Хто увійшов до нового Кабміну

Франсуа-Філіп Шампань зберігає посаду міністра фінансів, а також отримує додаткові повноваження міністра доходів - портфеля, який за попереднього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо мав окремого керівника.

Депутат від округу Оквілл Анита Ананд змінює Мелані Жолі на посаді міністра закордонних справ. Пані Жолі перейде на посаду міністра промисловості.

Відомий депутат від Торонто Білл Блер залишив склад уряду. Його місце на посаді міністра оборони обійме Девід Макгінті, а чинний міністр юстиції Ґері Анандасангарі, перейде на колишню посаду Макгінті - очолить Міністерство громадської безпеки.

До складу уряду також увійшов колишній мер Ванкувера Ґреґор Робертсон, який обійме посаду міністра з питань житлового будівництва.

Інший новообраний депутат - Тім Годжсон - призначений міністром енергетики та природних ресурсів. Депутат від округу Маркгем-Торнгілл раніше очолював канадський підрозділ Goldman Sachs і був головою ради директорів компанії Hydro One. Крім того, він також працював радником Карні в Банку Канади.

У провінції Квебек міністром у справах корінних народів призначено новообрану депутатку Менді Гал-Масті - колишнього великого вождя Великої ради Крі (корінні народи Північної Америки. - ред.). Вона змінила на цій посаді Петті Гайду, яка очолила Міністерство праці та сімейної політики.

Допомагати Гал-Масті в роботі з корінними народами буде ще один новий депутат – Ребекка Алті, яка стала міністром у справах королівської влади та корінних народів. Вона представляє Північно-Західні території та раніше була мером міста Єллоунайф.

Видання зазначає, що до структури уряду додано дві нові міністерські посади, що свідчить про наміри модернізувати федеральну державну службу. Обраний у 2015 році депутат від Квебеку Жоель Лайтбаунд, став міністром урядової трансформації, громадських робіт і державних закупівель. Колишній телеведучий Еван Соломон отримав портфель міністра штучного інтелекту та цифрових інновацій.

Міністром охорони здоров’я стала Маржорі Мішель. Вона замінила Трюдо як кандидат від Ліберальної партії в окрузі Папіно (Монреаль). Раніше вона обіймала посаду заступника керівника апарату в офісі прем'єр-міністра.

Стефан Гілбо, який був радником Карні з питань Квебеку під час передвиборчої кампанії, залишився міністром канадської ідентичності та культури. Він також продовжить відповідати за офіційні мови.

Для забезпечення представництва від провінцій Альберта та Саскачеван, Карні призначив новообрану депутатку з Едмонтона Елеонор Олшевскі міністром з надзвичайних ситуацій та громадської стійкості, а також міністром з економічного розвитку прерій.

Єдиний депутат-ліберал, обраний у провінції Саскачеван - Баклі Беланже - призначений державним секретарем з питань розвитку сільських територій.

На Атлантичному узбережжі країни депутат від Нової Шотландії Шон Фрейзер повернувся до складу уряду на посаді міністра юстиції, попри раніше оголошене рішення не балотуватися на переобрання. Депутатка від Ньюфаундленду і Лабрадору Джоанн Томпсон зберегла за собою посаду міністра рибного господарства.

Серед інших колишніх міністрів, які залишили склад уряду, - Рейчел Бендаяан, Даррен Фішер, Коді Блуа, Террі Дагід, Алі Есассі, Жінетт Петіпас-Тейлор, Джонатан Вілкінсон, Елізабет Бр'єр та Натеніел Ерскін-Сміт.