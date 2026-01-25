Карні відреагував на ультиматум Трампа щодо Китаю і 100% тарифів

"Канада не може домовлятися про повноцінну торговельну угоду з Китаєм через зобов’язання в межах USMCA - тристороннього договору між Канадою, США та Мексикою", - заявив Карні.

Ця угода передбачає, що будь-яка зі сторін має завчасно повідомити партнерів про намір укласти договір з країною з неринковою економікою, до яких відносять і Китай.

Карні уточнив, що контакти Оттави з Пекіном стосувалися лише врегулювання окремих торговельних суперечок, які накопичилися впродовж останніх років.

Зокрема, йдеться про постачання китайських електромобілів, аграрної продукції та рибних товарів.

"Ми вирішили кілька проблем у торгівлі з Китаєм, але це не має нічого спільного з угодою про вільну торгівлю", - пояснив глава канадського уряду.

Він також підкреслив, що Канада повністю дотримується своїх міжнародних зобов’язань і не планує кроків, які могли б поставити під сумнів співпрацю з США.