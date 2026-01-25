Карни отреагировал на ультиматум Трампа по Китаю и 100% тарифов

"Канада не может договариваться о полноценном торговом соглашении с Китаем из-за обязательств в рамках USMCA - трехстороннего договора между Канадой, США и Мексикой", - заявил Карни.

Это соглашение предусматривает, что любая из сторон должна заблаговременно уведомить партнеров о намерении заключить договор со страной с нерыночной экономикой, к которым относят и Китай.

Карни уточнил, что контакты Оттавы с Пекином касались лишь урегулирования отдельных торговых споров, которые накопились в последние годы.

В частности, речь идет о поставках китайских электромобилей, аграрной продукции и рыбных товаров.

"Мы решили несколько проблем в торговле с Китаем, но это не имеет ничего общего с соглашением о свободной торговле", - пояснил глава канадского правительства.

Он также подчеркнул, что Канада полностью придерживается своих международных обязательств и не планирует шагов, которые могли бы поставить под сомнение сотрудничество с США.