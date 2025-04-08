Канада розглядає миротворчу місію в Україні, але є умова

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про намір підтримувати Україну та не розглядає варіантів миру під диктовку Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю чиновника Radio-Canada.
Глава уряду зазначив, що Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б долучитися до миротворчої операції.
Карні зазначив, що наразі країна є частиною так званої "Коаліції рішучих" під координацією Франції та Великої Британії та що "це одна з тем, які я обговорюю з лідерами цих країн".
Канадський прем'єр також підкреслив, що жодна мирна угода не повинна бути укладена без згоди самої України і назвав неприйнятними будь-які ультиматуми Кремля, зокрема вимоги змінити центральну владу в Києві.
"Я дуже пишаюся тим, як уряд Канади та канадці загалом підтримують український народ. Я категорично відкидаю можливість укладення миру без участі України та будь-які вимоги з боку російського диктатора Путіна щодо усунення президента Зеленського", - сказав Карні.
На початку березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про створення т.зв. "Коаліції рішучих". Це група європейських країн, які можуть надіслати мировторчі війська в Україну для захисту від Росії після настання миру.
Днями відбулися переговори українських, французьких та британських військових. Сторони спробували визначити шляхи досягнення миру і стабільності після припинення бойових дій.
Тим часом Канада вже заявила про намір стати новим лідером у світі замість США.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" та її ключові завдання - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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