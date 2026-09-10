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Карні: Канада надасть близько 270 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України

21:37 10.09.2026 Чт
2 хв
Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для систем ППО
aimg Олена Бджола
Фото: Прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)

Канада продовжує підтримувати Україну фінансуванням закупівель озброєння. Йдеться про нову фінансову допомогу у межах механізму JUMPSTART.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Калгарі, передає Офіс президента.

Канада надає Україні кошти на ракети-перехоплювачі

Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів (близько 270 мільйонів доларів США) на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО, кажt Карні.

“Канада та Україна фіналізували угоду стосовно придбання критично важливих повітряних перехоплювачів за допомогою механізму JUMPSTART. Цей пакет спорядження, ціною 350 мільйонів доларів, допоможе захистити жителів України інфраструктуру країни та її небо”, - сказав він.

Він додав, що Канада також:

  • направить кошти до Фонду підтримки енергетики України,
  • надасть кредитні гарантії на 430 мільйонів канадських доларів (близько 330 мільйонів доларів США) для закупівлі Україною природного газу протягом зимового сезону.

“Окрім цього, ми тісно співпрацюватимемо у сферах енергетики та критичних мінералів, аби гарантувати надійні ланцюги постачання”, - уточнив він.

За його словами, Канада також тісно співпрацює з європейськими союзниками у питанні “створення спільного фонду підтримки українських ветеранів”.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна та Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка виводить двосторонні відносини на рівень всеосяжного стратегічного союзу та закріплює довгострокову підтримку.

Крім того, нещодавно Україна отримала від Канади великий пакет допомоги для захисту неба.

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