Карні: Канада надасть близько 270 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України

Канада надає Україні кошти на ракети-перехоплювачі

Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів (близько 270 мільйонів доларів США) на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО, кажt Карні.

“Канада та Україна фіналізували угоду стосовно придбання критично важливих повітряних перехоплювачів за допомогою механізму JUMPSTART. Цей пакет спорядження, ціною 350 мільйонів доларів, допоможе захистити жителів України інфраструктуру країни та її небо”, - сказав він.

Він додав, що Канада також:

направить кошти до Фонду підтримки енергетики України,

надасть кредитні гарантії на 430 мільйонів канадських доларів (близько 330 мільйонів доларів США) для закупівлі Україною природного газу протягом зимового сезону.

“Окрім цього, ми тісно співпрацюватимемо у сферах енергетики та критичних мінералів, аби гарантувати надійні ланцюги постачання”, - уточнив він.

За його словами, Канада також тісно співпрацює з європейськими союзниками у питанні “створення спільного фонду підтримки українських ветеранів”.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна та Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка виводить двосторонні відносини на рівень всеосяжного стратегічного союзу та закріплює довгострокову підтримку.