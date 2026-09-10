Карни: Канада предоставит около 270 миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины

Канада предоставляет Украине средства на ракеты-перехватчики

Канада выделила 350 миллионов канадских долларов (около 270 миллионов долларов США) на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО, говорит Карни.

"Канада и Украина финализовали соглашение о приобретении критически важных воздушных перехватчиков с помощью механизма JUMPSTART. Этот пакет снаряжения, ценой 350 миллионов долларов, поможет защитить жителей Украины инфраструктуру страны и ее небо", - сказал он.

Он добавил, что Канада также:

направит средства в Фонд поддержки энергетики Украины,

предоставит кредитные гарантии на 430 миллионов канадских долларов (около 330 миллионов долларов США) для закупки Украиной природного газа в течение зимнего сезона.

"Кроме этого мы будем тесно сотрудничать в сферах энергетики и критических минералов, чтобы гарантировать надежные цепи поставок", - уточнил он.

По его словам, Канада также тесно сотрудничает с европейскими союзниками в вопросе создания общего фонда поддержки украинских ветеранов.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая выводит двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза и закрепляет долгосрочную поддержку.