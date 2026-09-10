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Україна та Канада уклали сторічне партнерство

20:51 10.09.2026 Чт
3 хв
Тренувальна місія UNIFIER продовжена до 2029 року, а співпраця охопить усе: від дронів до космосу
aimg Валерій Ульяненко
Україна та Канада уклали сторічне партнерство Фото: Володимир Зеленський та Марк Карні (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Україна та Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка виводить двосторонні відносини на рівень всеосяжного стратегічного союзу та закріплює довгострокову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Президент України Володимир Зеленський та Марк Карні зустрілися в Калгарі у четвер, 10 вересня. Політики підтвердили повну узгодженість дій та намір суттєво підняти рівень двосторонньої співпраці.

У межах домовленостей Канада продовжуватиме задовольняти найнагальніші військові потреби України. Зокрема, канадську тренувальну місію UNIFIER офіційно продовжено до 2029 року.

Оттава зосередиться на наданні засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. Окрім цього, Київ й надалі отримуватиме військове обладнання, боєприпаси та підтримку для Збройних сил.

Оборонне виробництво та гарантії безпеки

Країни поглиблять співпрацю у сферах розвідки, кіберзахисту, протидії безпілотникам і радіоелектронного придушення, а також протидіятимуть гібридним загрозам та інформаційним маніпуляціям. Водночас Канада працюватиме з партнерами над створенням механізму юридично та політично обов’язкових гарантій безпеки для запобігання новій агресії РФ.

Спираючись на Лист про наміри від 24 серпня 2025 року, сторони створюють довгострокове оборонно-промислове партнерство. Воно передбачає спільне виробництво безпілотників, систем РЕБ та боєприпасів із передачею технологій та науковими дослідженнями.

Держави також сприятимуть передбачуваним закупівлям спільно виробленого обладнання.

Розширення торгівлі та інвестицій

Економічний блок угоди передбачає розширення торгівлі та інвестицій у межах оновленої Угоди про вільну торгівлю. Країни мобілізують капітал та інструменти зниження ризиків для відбудови України через державно-приватне партнерство.

Канада співпрацюватиме з МВФ, Світовим банком та ЄБРР задля підтримки макроекономічної стабільності України. Партнери також поглиблять взаємодію у сферах енергетичної безпеки, видобутку критичних мінералів, промисловості та управління лісами.

Окрему увагу приділено співпраці дослідників у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки, космосу, біотехнологій та цифрового урядування.

Захист Чорного моря та агросектору

Двосторонні зусилля спрямують на зміцнення цивільної кіберстійкості України через Талліннський механізм та регулярні зустрічі у межах кібердіалогу, започаткованого в червні 2026 року.

Сторони спільно дбатимуть про безпеку судноплавства в Чорному морі через захист портової інфраструктури та блокування дій російського "тіньового флоту".

Канада також надасть підтримку українському аграрному сектору на всіх етапах, від посівної кампанії до зберігання врожаю, задля гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Канади великий пакет допомоги для захисту неба. Крім того, найближчим часом очікується надходження додаткових оборонних засобів.

Крім того, Україна та Канада домовились про запуск спільного виробництва безпілотників для ЗСУ. Підприємство створять на канадській території.

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