Кармічний бумеранг наздожене чотири знаки Зодіаку: на кого чекає диво, а кому час платити за помилки

Козоріг

Ви довго мовчали, коли було важко, і не скаржились, коли світ здавався байдужим. Ви робили своє, навіть коли руки опускалися, а тепер усе зміниться. Всесвіт готує вам знак, який не залишить сумнівів. Двері, які давно були зачинені, раптово відчиняться, а кармічний успіх подарує вам щедру винагороду.

Діва

Ваша доброта й турбота про інших повернуться до вас несподіваною хвилею щастя. Людина, про яку ви думали, вже зникаючи з поля зору, знову з’явиться. А шанс, який ви колись втратили, раптом повернеться. Диво прийде не гучно, але дуже влучно, завдяки кармічному бумерангу ви зрозумієте, що світ справедливий, хоч і не одразу.

Лев

Те, що ви намагались залишити в минулому, вийде на поверхню. У вашому житті з'являться ситуації, які змусять замислитись: а чи все ви зробили правильно. Кармічний тиск відчуватиметься в словах інших, у їхній прямоті, у дзеркальних реакціях. Цей період не покарання, а можливість очистити поле навколо себе, але без внутрішньої роботи не обійтись.

Терези

Звичний баланс зруйнується, вам доведеться ухвалити непрості рішення, вийти з зони зручних виправдань, подивитися правді в очі. Всесвіт просить чесності й відповідальності, це і є кармічний бумеранг. Вам здасться, що це несправедливо, але згодом прийде розуміння, що це був необхідний крок. Просто не тікайте від правди та усвідомте свої помилки.