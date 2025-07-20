Кармический бумеранг настигнет четыре знака Зодиака: кого ждет чудо, а кому пора платить за ошибки

Козерог

Вы долго молчали, когда было трудно, и не жаловались, когда мир казался равнодушным. Вы делали свое, даже когда руки опускались, а теперь все изменится. Вселенная готовит вам знак, который не оставит сомнений. Двери, которые давно были закрыты, внезапно откроются, а кармический успех подарит вам щедрое вознаграждение.

Дева

Ваша доброта и забота о других вернутся к вам неожиданной волной счастья. Человек, о котором вы думали, уже исчезая из поля зрения, снова появится. А шанс, который вы когда-то упустили, вдруг вернется. Чудо придет не громко, но очень метко, благодаря кармическому бумерангу вы поймете, что мир справедлив, хоть и не сразу.

Лев

То, что вы пытались оставить в прошлом, выйдет на поверхность. В вашей жизни появятся ситуации, которые заставят задуматься: а все ли вы сделали правильно. Кармическое давление будет ощущаться в словах других, в их прямоте, в зеркальных реакциях. Этот период не наказание, а возможность очистить поле вокруг себя, но без внутренней работы не обойтись.

Весы

Привычный баланс разрушится, вам придется принять непростые решения, выйти из зоны удобных оправданий, посмотреть правде в глаза. Вселенная просит честности и ответственности, это и есть кармический бумеранг. Вам покажется, что это несправедливо, но со временем придет понимание, что это был необходимый шаг. Просто не убегайте от правды и осознайте свои ошибки.