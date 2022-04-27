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"Карма - штука жестокая". У Зеленского отреагировали на взрывы на складах в России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал массовые пожары в Белгородской, Воронежской и Курской областях на топливных базах кармой и долгами, которые "придется возвращать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать, - сказал он. - При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц - абсолютно естественный, природный процесс. Карма - штука жестокая".

Подоляк не исключил даже вмешательство божьей кары в данном случае из-за массовых убийств жителей Мариуполя перед Пасхой.

"И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", - резюмировал советник главы Офиса президента.

Как сообщалось, ранее Подоляк заявил, что Украина исключает свою демилитаризацию, которая является одним из требований Российской Федерации.

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