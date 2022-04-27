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Подоляк о демилитаризации Украины: есть очень плохие новости для России

Новина українською →
Киев, Среда 27 апреля 2022 09:59
Подоляк о демилитаризации Украины: есть очень плохие новости для России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Украина исключает свою демилитаризацию, которая является одним из требований Российской Федерации. А после вчерашней встречи министров обороны на базе США в Рамштайне (Германия) поставки оружия будут ускорены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия - Украина существенно усиливается", - отметил он.

Напомним, по итогам вчерашней встрече министров обороны была создана контактная группа по вопросам защиты Украины, встречи будут проводиться в разных форматах.

Также сообщалось, что США и Украина определились с военной техникой, которая необходима для борьбы с российским вторжением.

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