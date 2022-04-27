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"Карма - штука жорстока". У Зеленського відреагували на вибухи на складах у Росії

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав масові пожежі у Білгородській, Воронезькій та Курській областях на паливних базах кармою та боргами, які "доведеться повертати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх сферах, то рано чи пізно борги доведеться повертати, - сказав він.- За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вийде. І тому роззброєння білгородсько-воронежських складів убивць - абсолютно природний, процес. Карма - штука жорстока".

Подоляк не виключив навіть втручання божої кари в даному випадку через масові вбивства жителів Маріуполя перед Великоднем

"І знову ж таки повторю: причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", - резюмував радник глави Офісу президента.

Як повідомлялося, раніше Подоляк заявив, що Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог Російської Федерації.

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