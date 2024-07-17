Карма в дії? Як південь РФ різко опинився без світла і що відбувається в окупованому Криму

На півдні Росії через збій у роботі Ростовської АЕС вчора одночасно залишилися без світла близько мільйона людей. Знеструмлення торкнулися й окупованого Криму та тривають і досі. Попри "вирішення проблеми" місцями сьогодні також діють графіки й на території країни-агресорки.

Що відомо зараз про ситуацію у РФ та окупованому Криму - зібрало РБК-Україна нижче.

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З чого все почалося

Вчора, 16 липня вдень на Ростовській АЕС стався збій у роботі генеруючого обладнання, внаслідок якого у регіонах півдня Росії почали відключати електрику.

"В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генерувального обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено погодинні графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт", - заявили в російському Міненерго у вівторок.

Своєю чергою в "Росенергоатомі" повідомили, що "спрацював захист", не уточнивши, від чого саме. Таким чином без світла вчора опинилися близько мільйона людей. Обмеження діяли у кількох великих містах, зокрема Ростові-на-Дону, Таганрозі, Краснодарі, Елісті, Анапі, Армавірі, Геленджику, Новоросійську, Ставрополі. У кількох із них зупинилися трамваї та тролейбуси, спостерігалися проблеми з мобільним зв'язком.

Паралельно цьому проблеми виникли й в тимчасово окупованому Криму. У низці районів сталися аварійні відключення світла. Частково було знеструмлено Ялту, Євпаторію, Алушту, Сімферополь, Керч, Судак, Феодосію тощо.

Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що відключення нібито "пов'язані з аномальною спекою". В містах півострова почали запроваджувати тимчасові графіки подачі електроенергії, а у Севастополі припинили роботу тролейбуси й не працювали світлофори.

Де сьогодні вимикають світло у РФ

Сьогодні в Міненерго РФ повідомили, що електропостачання споживачів на півдні Росії "частково відновлено". Але проблеми залишаються зокрема у Краснодарі, де ще вчора через збій у роботі Ростовської АЕС зупинили рух трамваїв та тролейбусів й не працювало півтори сотні світлофорів.

Сьогодні мер міста Євген Наумов попередив місцевих жителів, що у Краснодарі на три дні запроваджено графік відключень. Світло вимикатимуть з 12:00 до 18:00 з 17 по 19 липня, або "до скасування диспетчерського розпорядження". Він закликав росіян "проявити терпіння" та назвав відповідне рішення "вимушеним заходом у таку спеку". Він сподівається, що знову масово не вимикатимуть світло, але визнає, що є обмеження щодо роботи промисловості в пікові години.

Крім того, сьогодні знову почали вимикати світло й у Ростовській області. Місцевий губернатор Василь Голубєв повідомив, що "через перевантаження високовольтної лінії" у Ростові-на-Дону, Батайську, Азові та інших містах регіону "знову запроваджуються тимчасові відключення". Голубєв каже, що ці "вимушені заходи" вжиті нібито для "зниження навантаження і, щоб уникнути нових аварій", але він не вказує точних часових рамок коли світло можуть повернути.

І хоча сьогодні в більшості регіонів Росії вдалося повернути електрику споживачам (але ситуація ще може змінитися), у Міненерго РФ визнають, що масові відключення на півдні країни можуть повторитися.

"Вчора сталася ситуація в енергосистемі, коли вперше за всю історію її існування літній максимум споживання перевищив традиційний зимовий. Це говорить про те, що зараз енергосистема перебуває на граничних своїх можливостях", - сказав заступник голови Міненерго РФ Євген Грабчак.

Російський диктатор Володимир Путін вже назвав свою причину масових відключень електроенергії. За його словами, причиною тому є "майнінг криптовалют, який може призводити до дефіциту потужностей електроенергії в окремих регіонах".



Яка ситуація в окупованому Криму

Станом на сьогодні невтішною ситуація зі світлом залишається на окупованому півострові. Так, у Севастополі, Сімферополі, Керчі та Судаку сьогодні теж діють графіки відключень. Світла не буде орієнтовно по дві-три години.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв каже, що обмеження вводяться, аби "зняти навантаження в системі та привести технічні процеси до норми" і пов'язує їх вчорашнім "збоєм у роботі генерувального обладнання на Ростовській АЕС".

Своєю чергою окупаційне підприємство "Крименерго" на своєму каналі у Telegram оприлюднило графік, за яким відбуваються відключення.