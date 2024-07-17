В окупованому Севастополі ввели графіки відключення світла 2 години через 2
У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують графіки відключення електроенергії. Світло у місті вимикатимуть кожні дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підконтрольного російській окупаційній "адміністрації" електромережевого підприємства "Севастопольенерго".
Відсьогодні, 17 липня, і на невизначений термін усі споживачі у Севастополі були поділені на дві черги відключень по дві через дві години.
Вони стосуватимуться й інших населених пунктів району, зокрема Інкерман та Балаклаву.
У першій черзі графіку тимчасового відключення електроенергії на 17 липня світло вимикатимуть з 08:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00, з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00.
Сюди відносяться такі адреси:
- вул. Комбрига Потапова, вул. Тараса Шевченка, вул. Колобова, пр. Столетівський та інші вулиці 5-го Мікрорайону.
- пр. Героїв Сталінграда, вул. Павла Корчагіна, вул. Олександра Маринеско, пр. Античний, пр. Жовтневої Революції та інші вулиці Камишової бухти.
- вул. Вакуленчука, вул. Дмитра Ульянова, вул. Степаняна, вул. Шостака та ін. вулиці району Льотчиків, та Стрілецької бухти.
- пр. Перемоги, вул. Горпіщенка, вул. Генерала Мельника, хутір Лукомського та ін. вулиці Нахімовського району.
До другої черги із графіком з 06:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00, з 02:00 до 04:00 відносяться:
- вул. Генерала Петрова, вул. Комуністична, вул. Новоросійська, вул. Гоголя,
- вул. 6-а Бастіонна та ін. вулиці центру міста.
- пр. генерала Острякова, вул. Кришталева, вул. Миколи Музики, вул. Стахановців та ін. вулиці Ленінського району.
- вул. Монастирське шосе, вул. Фіолентівське шосе балка Бермана та ін. вулиці району Фіолент.
- вул. Ревякіна, вул. Паршина, вул. Будищева та ін. вулиці Нахімовського району.
- вул. Козача, вул. Ліговська, вул. Рубіжна та ін. вулиці району Козачої бухти.
- вул. Новікова, вул. Крестовського, вул. Василя Жукова, вул. Будівельна, вул. Сапунгорська та ін. вулиці району м. Балаклава.
- вул. Енергетиків, вул. Обліпихова, вул. Батарейна, вул. Федорівська та ін. вулиці району Мекензієві гори та с. Любимівка, с. Фрукти.
- с. Андріївка, с. Сонячне, сел. Кача.
- с. Орлине, с. Джерельне, с. Резервне, с. Передове та інші вулиці району Байдарської долини.
- вул. Раєнка, вул. Менжинського, вул. Сімферопольське шосе та ін. вулиці м. Інкерман
- вул. Громова, вул. Михайлівська, вул. Інженерна балка, вул. Богданова, вул. Курчатова та інші вулиці району Північної сторони.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 16 липня через масштабний збій у роботі Ростовської атомної електростанції у РФ почали вимикати світло у низці регіонів. Відключення торкнулись і тимчасово окупованого українського Криму.
Представники окупаційної "адміністрації" півострова розповіли, що це пов'язано також з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.
У Криму стали відключати світло у таких містах, як: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.
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