Карають за проукраїнські погляди. В Енергодарі окупанти облаштували нову катівню, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

"Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти облаштували катівні в підвалах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як правило, там тримають енергодарських активістів, волонтерів та підприємців.

Також раніше ми писали, що органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень тільки за фактами катувань та іншого нелюдського поводження, що здійснили на території України російські загарбники.

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