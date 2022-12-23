На звільнених територіях України зафіксовано майже 5100 фактів катувань

Органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень тільки за фактами катувань та іншого нелюдського поводження, що здійснили на території України російські загарбники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр прав людини ZMINA .

Як зазначає Центр, на його інформаційний запит до Офісу генерального прокурора відомство повідомило, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено 5079 кримінальних правопорушень за фактами катувань, заподіяння тілесних ушкоджень або іншого нелюдського поводження, які вчинили російські окупанти під час вторгнення Росії в Україну.

"На деокупованих територіях України після відступу росіян виявлено 54 місця жорстокого поводження з населенням, так званих катівень. Наразі здійснюється досудове розслідування у 855 кримінальних провадженнях по воєнних злочинах проти дітей, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України, у тому числі 10 - за фактами сексуального насильства. Усього органами прокуратури розслідується 2415 проваджень по злочинах, вчинених стосовно дітей та у сфері охорони дитинства", - йдеться у повідомленні Центру.

Катівня в Ізюмі. Фото: Belkis Wille/Human Rights Watch

Крім того, станом на 19 грудня в ЄРДР зареєстровано 54 607 злочинів, пов’язаних з агресією РФ, серед них 52 879 за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Центр прав людини також повідомляє, що з самого початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронними органами встановлено 154 факти вчинення російськими військовослужбовцями сексуального насилля стосовно жінок, дітей та чоловіків на території України.