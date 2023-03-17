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Наказывают за проукраинские взгляды. В Энергодаре оккупанты обустроили новую пыточную, - Генштаб

Иллюстративное фото: в Энергодаре оккупанты обустроили новую пыточную (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В юго-восточной части временно оккупированного Энергодара Запорожской области российские захватчики обустроили новую пыточную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также не желающие выполнять требования местной оккупационной так называемой власти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты обустроили пыточные в подвалах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как правило, там содержатся энергодарские активисты, волонтеры и предприниматели.

Также ранее мы писали, что органы прокуратуры открыли 5079 уголовных производств только по фактам пыток и другого бесчеловечного обращения, которые совершили на территории Украины российские захватчики.

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