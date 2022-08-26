Россияне обустроили пыточные в подвалах на ЗАЭС, - правозащитники

Российские оккупанты обустроили пыточные в подвалах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как правило, там держат энергодарских активистов, волонтеров и предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Восточной правозащитной группы.

В частности, по сообщениям местных жителей, в Энергодаре продолжаются похищения. Людей удерживают в подвалах ЗАЭС, где их допрашивают и подвергают пыткам.

Правозащитники утверждают, что похищают в основном активистов, волонтеров, предпринимателей и простых жителей, которые не поддерживают оккупантов.

"Задержанных отвозят в подвалы ЗАЭС, где в последующем подвергают пыткам - выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, используют пытки током, используют удушения через целлофановые пакеты и т.д.", - говорится в сообщении.

Также известно, что с территории ЗАЭС несколько раз выезжали микроавтобусы с большими мешками. Предполагается, что в них были запакованы тела.

Кроме того, похищают и местных коллаборантов - арестованы заместитель гендиректора ЗАЭС по физической охране и замначальника по физической охране.