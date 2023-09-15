Карав Португалію, "Барселону" і "Баварію": яким гравцем був новий коуч "Дніпра-1" Максимов

Приклади Арріго Саккі, Жозе Моурінью чи Юліана Нагельсманна яскраво засвідчили, що для успіху тренер не обов'язково повинен бути видатним гравцем. Чи футболістом взагалі. Натомість зіркова ігрова кар'єра теж не стане ключем до тріумфу на тренерській ниві.

Виросло вже ціле покоління українських уболівальників, які сприймають Максимова винятково як тренера. Утім, для досвідченіших фанатів він – не тільки самобутній фахівець, а й зірковий хавбек "Дніпра", київського "Динамо", збірної України та нарешті бременського "Вердера" 90-х і початку 2000-х. "Якщо ти за кар'єру грав і в Шаафа, і в Лобановського – отже, був непоганим футболістом", – якось влучно відзначив інший українець у Бремені Віктор Скрипник.

Фото: Віктор Скрипник і Юрій Максимов разом грали в "Дніпрі", збірній України та "Вердері" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Гучно про себе заявив на всю Європу Максимов-футболіст у 1996 році. У дебютному для себе відборі на чемпіонат світу збірна України потрапила до важкої групи з Німеччиною, Португалією та іншими. Яким же було здивування піренейців, коли вони вже в другому турі зазнали поразки в Києві!

"Синьо-жовті" шокували португальську команду швидким голом Попова на 4-й хвилині. Та горезвісний синдром останніх хвилин ледь не призвів до втрати очок, коли Жоау Пінту засмутив Суслова на 83-й. Утім за якихось п'ять хвилин Максимов вирвав для українців гучну перемогу – він із центра поля віддав праворуч і побіг у штрафний, де й завершив атаку збірної ударом у дев'ятку після пасу Гусейнова.

Нові подвиги українця припали на старт сезону 1997/98. У кваліфікації Ліги чемпіонів Максимов доклався до перемог "Динамо" над валлійським "Баррі Тауном", забивши тричі в двох матчах. А підтвердив реноме забивного хавбека вже на груповому етапі. У першому ж турі він відкрив рахунок у зустрічі з ПСВ, а в третьому – разом із Ребровим і Калітвінцевим поклав на лопатки "Барселону" (3:0).

Нинішній керманич збірної України забив на 6-й хвилині, коли з гострого кута пробив під поперечину після передачі тепер головного тренера житомирського "Полісся". Натомість Максимов закріпив перевагу киян на 32-й – хавбек класно пробив лівою з льоту після заблокованого удару Реброва. А в другому таймі Калітвінцев до асисту на Реброва записав ще й гол.

А всього за 11 днів перед тим у футболці національної команди Максимов забив Вірменії у фінальному турі відбору до ЧС-1998, закріпивши перевагу після м'яча Шевченка. Україна пройшла в плей-офф кваліфікації до Хорватії, але там чекало перше велике розчарування тієї футбольної епохи...

На відміну від Шевченка, Реброва та інших, Максимов не став чекати ані березневих матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (1:1, 1:4), ані поступу команди в півфінал рік потому. 1 листопада 1997-го він підписав контракт із "Вердером" і опинився в Бундеслізі.

Утім, свого "матчу життя" проти мюнхенської "Баварії" українець не уник. За іронією долі, він відбувся того ж року, що й драматичний виліт "Динамо" від німецького гранда в півфіналі Ліги чемпіонів. Після невдачі проти МЮ "Баварія" прагнула покласти золоті медалі чемпіонату в Кубок Німеччини.

Іншої думки був Максимов. Він у складі "Вердера" дістався до фіналу другого за значенням національного турніру. І саме українець став одним із героїв "музик". На 4-й хвилині бременцям вдалася розкішна атака, на фініші якої Дабровскі прострілив, а Максимов у дотик переграв легендарного Кана.

"Баварія", звісно, відігралася. Під завісу першого тайму свій гол оформив нічний жах оборони "Динамо" Янкер. Утім, "Вердер" зумів перевести гру спершу в овертайм, а потім – і в серію пенальті, де й переграв мюнхенців. Вирішальні промахи в складі чемпіона оформили справжні легенди – Еффенберг і Маттеус.

Так Максимов свою колекцію українських призів (3 титули та Кубок України з "Динамо") поповнив ще й медаллю за тріумф у Кубку Німеччини. У статусі тренера фахівець здобув Кубок Азербайджану 2017/18 зі скромною "Кешлою". Настав час для нових звершень на батьківщині?..