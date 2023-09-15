Бил Португалию, "Барселону" и "Баварию": каким игроком был новый коуч "Днепра-1" Максимов

Примеры Арриго Сакки, Жозе Моуринью или Юлиана Нагельсманна ярко показали, что для успеха тренер не обязательно должен быть выдающимся игроком. Или футболистом вообще. А вот звездная игровая карьера тоже не станет ключом к триумфу на тренерском поприще.

Выросло уже целое поколение украинских болельщиков, воспринимающих Максимова исключительно как тренера. Впрочем, для более опытных фанатов он – не только самобытный специалист, но и звездный хавбек "Днепра", киевского "Динамо", сборной Украины и, наконец, бременского "Вердера" 90-х и начала 2000-х. "Если ты за карьеру играл и у Шаафа, и у Лобановского – значит, был неплохим футболистом", – как-то точно отметил другой украинец в Бремене Виктор Скрипник.

Фото: Виктор Скрипник и Юрий Максимов вместе играли в "Днепре", сборной Украины и "Вердере" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Громко о себе заявил на всю Европу Максимов-футболист в 1996 году. В дебютном для себя отборе на чемпионат мира сборная Украины попала в тяжелую группу с Германией, Португалией и другими. Каково же было удивление пиренейцев, когда они уже во втором туре потерпели поражение в Киеве!

"Сине-желтые" шокировали португальскую команду быстрым голом Попова на 4-й минуте. Но пресловутый синдром последних минут едва не привел к потере очков, когда Жоау Пинту огорчил Суслова на 83-й. Впрочем, за каких-то пять минут Максимов вырвал для украинцев громкую победу – он из центра поля отдал направо и побежал в штрафную, где и завершил атаку сборной ударом в девятку после паса Гусейнова.

Новые подвиги украинца пришлись на старт сезона 1997/98. В квалификации Лиги чемпионов Максимов приложился к победам "Динамо" над валлийским "Барри Тауном", забив трижды в двух матчах. А подтвердил реноме забивного хавбека уже на групповом этапе. В первом же туре он открыл счет во встрече с ПСВ, а в третьем – вместе с Ребровым и Калитвинцевым уложил на лопатки "Барселону" (3:0).

Нынешний наставник сборной Украины забил на 6-й минуте, когда с острого угла пробил под перекладину после передачи теперь главного тренера житомирского "Полесья". Максимов же закрепил преимущество киевлян на 32-й – хавбек классно пробил левой с лета после заблокированного удара Реброва. А во втором тайме Калитвинцев до ассиста на Реброва записал еще и гол.

А всего за 11 дней до этого в футболке национальной команды Максимов забил Армении в финальном туре отбора к ЧМ-1998, закрепив преимущество после мяча Шевченко. Украина прошла в плей-офф квалификации к Хорватии, но там ждало первое большое разочарование той футбольной эпохи...

В отличие от Шевченко, Реброва и других Максимов не стал ждать ни мартовских матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (1:1, 1:4), ни продвижения команды в полуфинал год спустя. 1 ноября 1997 года он подписал контракт с "Вердером" и оказался в Бундеслиге.

Впрочем, своего "матча жизни" против мюнхенской "Баварии" украинец не избежал. По иронии судьбы, он состоялся в том же году, что и драматический вылет "Динамо" от немецкого гранда в полуфинале Лиги чемпионов. После неудачи против МЮ "Бавария" стремилась положить золотые медали чемпионата в Кубок Германии.

Иного мнения был Максимов. Он в составе "Вердера" добрался до финала второго по значению национального турнира. И именно украинец стал одним из героев "музыкантов". На 4-й минуте бременцам удалась роскошная атака, на финише которой Дабровски прострелил, а Максимов в касание переиграл легендарного Кана.

"Бавария", конечно, отыгралась. Под занавес первого тайма свой гол оформил ночной кошмар обороны "Динамо" Янкер. Впрочем, "Вердер" сумел перевести игру сначала в овертайм, а затем – и в серию пенальти, где и обыграл мюнхенцев. Решающие промахи в составе чемпиона оформили подлинные легенды – Эффенберг и Маттеус.

Так Максимов свою коллекцию украинских призов (3 титула и Кубок Украины с "Динамо") пополнил еще и медалью за триумф в Кубке Германии. В статусе тренера специалист завоевал Кубок Азербайджана 2017/18 со скромной "Кешлой". Настало время для новых свершений на родине?..