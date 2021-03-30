ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Полтавской области усилят карантин с 3 апреля: список ограничений

Новина українською → Полтавская область, Вторник 30 марта 2021 16:56
В Полтавской области усилят карантин с 3 апреля: список ограничений Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Полтавской области ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 3 по 17 апреля.

Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Так, с четверга, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения.

Также будет запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проводить массовые мероприятия, кроме автоконцертов и тому подобное.

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также на время карантина в Полтавской области запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

При этом запрещается посещение учебных заведений, кроме:

  • студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения коронавируса;
  • воспитанников детсадов;
  • 1-4 классы школ;
  • спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, ранее глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что в области ужесточат карантин. Ожидается, что регион тоже попадет в "красную зону" с максимальными карантинными ограничениями, где уже находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Полтавская область Карантин Коронавирус
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ