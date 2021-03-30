В Полтавской области усилят карантин с 3 апреля: список ограничений

В Полтавской области ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 3 по 17 апреля.

Так, с четверга, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения.

Также будет запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проводить массовые мероприятия, кроме автоконцертов и тому подобное.

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также на время карантина в Полтавской области запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

При этом зап рещается посещение учебных заведений, кроме:

студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения коронавируса;

воспитанников детсадов;

1-4 классы школ;

спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.