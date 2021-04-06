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Карантинный протест в Полтаве: митингующие перекрыли трассу Киев-Харьков

Автор: Анастасия Рокитна

Карантинные протесты в Полтаве продолжаются уже третий день подряд. В знак протеста люди перекрыли трассу Киев-Харьков.

Об этом сообщает "Суспильне".

Протестуют работники рынков, они требуют разрешить им работать. Отметим, что в городе ввели "красную" зону карантина.

Сегодня предприниматели перекрыли участок трассы Киев-Харьков в пределах Полтавы. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только "скорые". В акции принимают участие более пол сотни человек.

Фото: протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков (suspilne.media)

До этого предприниматели собрались возле центрального вещевого рынка в Полтаве. Они вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать во время усиленных карантинных ограничений.

Напомним, в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

Отметим, рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала.

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Новости Украины протестКарантинтранспортПолтава
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