Карантинний протест у Полтаві: мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків

Карантинні протести у Полтаві продовжуються вже третій день поспіль. В знак протесту люди перекрили трасу Київ-Харків.
Про це повідомляє "Суспільне".
Протестують працівники ринків, вони вимагають дозволити їм працювати. Зазначимо, що у місті ввели "червону" зону карантину.
Сьогодні підприємці перекрили ділянку траси Київ-Харків у межах Полтави. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, пропускаючи лише "швидкі". В акції беруть участь понад пів сотня людей.
До цього підприємці зібралися біля центрального речового ринку в Полтаві. Вони вийшли на акцію протесту, з вимогою дозволити їм працювати на час посилених карантинних обмежень.
Нагадаємо, у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.
Зазначимо, ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала.