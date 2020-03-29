На карантине за границей находятся более 170 украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы находятся на карантине в 15 странах

На карантине за границей из-за коронавируса находится 171 украинец в 15 странах мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, украинцы на карантине находятся в таких странах:

Австралия - 1, Азербайджан - 1, Бельгия - 1, Бразилия - 16, Вьетнам - 9, Италия - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нигерия - 2, Нидерланды - 1, ОАЭ - 3, Польша - 107, Румыния - 5, РФ - 1.

Напомним, ранее сообщалось, что всем граждан Украины, которые на днях прибудут домой специальными рейсами, придется пройти обсервацию. Следующими рейсами вернутся украинцы из Вьетнама и Таиланда.

Отметим, из Соединенных Штатов Америки отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой самостоятельно в связи с карантином. Поэтому посольство организовало коммерческий спецсамолет из Нью-Йорка в Киев. На борту самолета - 359 пассажиров.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 22:00 в субботу, 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 356. В частности, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.