ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На карантині за кордоном перебувають понад 170 українців

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 08:15
На карантині за кордоном перебувають понад 170 українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці перебувають на карантині в 15 країнах

На карантині за кордоном через коронавірус знаходиться 171 українець у 15 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Так, українці на карантині знаходяться в таких країнах:

Австралія - 1, Азербайджан - 1, Бельгія - 1, Бразилія - 16, В'єтнам - 9, Італія - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 3, Польща - 107, Румунія - 5, РФ - 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для всіх громадян України, які днями прибудуть додому спеціальними рейсами, доведеться пройти обсервацію. Наступними рейсами повернуться українці з В'єтнаму і Таїланду.

Зазначимо, зі Сполучених Штатів Америки відправився ще один комерційний авіарейс з громадянами України, які не могли повернутися додому самостійно у зв'язку з карантином. Тому посольство організувало комерційний спецлітак з Нью-Йорка до Києва. На борту літака - 359 пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавіруса.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 29 березня Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 29 березня
Новини України украинцыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся