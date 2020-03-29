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Украинцев отправят на принудительную обсервацию после возвращения из-за границы

Новости » Общество     29.03.2020 - 05:58
Украинцев отправят на принудительную обсервацию после возвращения из-за границы
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Следующими рейсами вернутся украинцы из Вьетнама и Таиланда

Всем граждан Украины, которые на днях прибудут домой специальными рейсами, придется пройти обсервацию. Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина".

Таким образом, по его словам, МВД вводит более жесткий режим пропуска для украинцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса внутри страны.

"В ближайшие дни будут специальные рейсы, которыми мы заберем людей с Вьетнама, из Бангкока (Таиланд, - ред.) - из дальних странствий. Но будет другой режим: самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку и принудительную обсервацию, и только потом - тест (на коронавирус, - ред) и потом они идут на свободу", - сказал Аваков.

Министр заверил, что это не является ноу-хау для Украины - подобный режим в мире ввели как минимум 15 стран.

Напомним, из Соединенных Штатов Америки отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой самостоятельно в связи с карантином. Поэтому посольство организовало коммерческий спецсамолет из Нью-Йорка в Киев. На борту самолета - 359 пассажиров.

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Новости Украины КоронавирускарантинАрсен Аваков
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