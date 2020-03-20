Из-за карантина в Украине начнут удаленно регистрировать покупку авто

Из-за карантина в Украине сервисные центры с 21 марта начнут удаленно регистрировать покупку новых автомобилей. Об этом говорится в Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что начиная с 21 марта 2020 года, дежурные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для первой государственной регистрации новых легковых авто.

Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в сервисный центр следующий пакет документов:

заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных

копию паспорта (с указанием места регистрации)

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства

документ, где указана стоимость транспортного средства

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После проверки документов работник назначит дату и время для получения оригиналов документов, внесения обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в сервисном центре.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел будет реагировать на массовые скопления людей в нарушение карантина.

Кроме того, в министерстве предупредили, что за увольнение во время карантина работодателям грозит штраф.