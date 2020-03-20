Через карантин в Україні почнуть віддалено реєструвати покупку авто

Через карантин в Україні сервісні центри з 21 березня почнуть віддалено реєструвати купівлю нових автомобілів. Про це йдеться у Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для першої державної реєстрації нових легкових авто.

Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може направити в сервісний центр наступний пакет документів:

заява власника, та згода на обробку персональних даних

копію паспорта (з зазначенням місця реєстрації)

реєстраційний номер облікової картки платника податків

документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу

документ, де вказана вартість транспортного засобу

документ про відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху

Після перевірки документів працівник призначить дату і час для отримання оригіналів документів, внесення обов'язкових платежів та безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у сервісному центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ буде реагувати на масові скупчення людей в порушення карантину.

Крім того, в міністерстві попередили, що за звільнення під час карантину роботодавцям загрожує штраф.