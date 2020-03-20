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Через карантин в Україні почнуть віддалено реєструвати покупку авто

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Документи для реєстрації нових автомобілів будуть приймати дистанційно

Через карантин в Україні сервісні центри з 21 березня почнуть віддалено реєструвати купівлю нових автомобілів. Про це йдеться у Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для першої державної реєстрації нових легкових авто.

Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може направити в сервісний центр наступний пакет документів:

  • заява власника, та згода на обробку персональних даних
  • копію паспорта (з зазначенням місця реєстрації)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків
  • документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу
  • документ, де вказана вартість транспортного засобу
  • документ про відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху

Після перевірки документів працівник призначить дату і час для отримання оригіналів документів, внесення обов'язкових платежів та безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у сервісному центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ буде реагувати на масові скупчення людей в порушення карантину.

Крім того, в міністерстві попередили, що за звільнення під час карантину роботодавцям загрожує штраф.

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