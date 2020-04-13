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После карантина Рада повторно внесет изменения в госбюджет

Новости » Политика     13.04.2020 - 13:57
После карантина Рада повторно внесет изменения в госбюджет
Фото: Василий Мокан (facebook.com MokanV)

Оставшиеся средства из фонда борьбы с COVID-19 направят на восстановление остановленных программ

После преодоления эпидемии коронавируса в Украине Верховная рада соберется для повторного внесения изменений в государственном бюджете на 2020 год. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, в Кабмине надеются на оптимистичный сценарий преодоления эпидемии, по которому удастся сэкономить часть средств из фонда борьбы с коронавируса

"Все средства, которые останутся после карантина, будут обратно перераспределены из фонда борьбы с коронавируса по всем министерствам. По обычной процедуре финансирования - по тем направлениям, как это было по пропорциональному принципу. То есть сейчас это вынужденная унификация средств, которые временно забирают в один фонд. Она направлена на эффективную борьбу с эпидемией. Далее у нас есть необходимость снова вносить изменения в бюджет и перераспределить остаток спецфонда и восстановить те программы, которые сейчас временно приостановлены. То есть будет еще одно внесение изменений в закон", - заявил Мокан

Депутат подчеркнул, что на уровне координационного центра уже существуют ориентировочные расчеты по объему средств из фонда, которые могут остаться как неиспользованные. Однако за длительный период преодоления последствий пандемии, следующие изменения в госбюджете могут состояться не раньше лета.

"После окончания официального карантина и плюс 30 дней на преодоление последствий. Ведь смягчения карантина, которое может быть в мае, это не окончание карантина. Когда будет следующее заседание по изменениям в бюджет - это может быть и июнь, может быть июль, а может и сентябрь. Просчеты приблизительные есть, и на уровне Минздрава Украины, и на уровне Кабмина и координационного центра. Но сейчас невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация", - добавил он.

Напомним, бюджетный комитет Верховной рады утвердил проект изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год. Среди прочего, предусматривается уменьшение финансирования фонда борьбы с COVID-19.

Изменения в госбюджет будут рассматривать на внеочередном заседании парламента сегодня, 13 апреля.

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