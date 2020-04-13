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Після карантину Рада повторно внесе зміни до держбюджету

Новини » Політика     13.04.2020 - 13:57
Після карантину Рада повторно внесе зміни до держбюджету
Фото: Василь Мокан (facebook.com MokanV)

Кошти з фонду боротьби з COVID-19 спрямують на відновлення зупинених програм

Після подолання епідемії коронавіруса в Україні Верховна рада збереться для повторного внесення змін до державний бюджет на 2020 рік. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, у Кабміні сподіваються на оптимістичний сценарій подолання епідемії, по якому вдасться заощадити частину коштів з фонду боротьби з коронавіруса

"Всі кошти, які залишаться після карантину, будуть назад перерозподілені з фонду боротьби з коронавіруса по всім міністерствам. За звичайною процедурою фінансування - за тими напрямами, як це було за пропорційним принципом. Тобто зараз це вимушена уніфікація засобів, які тимчасово забирають в один фонд. Вона спрямована на ефективну боротьбу з епідемією. Далі у нас є необхідність знову вносити зміни в бюджет та перерозподілити залишок спецфонду і відновити ті програми, які зараз тимчасово припинені. Тобто буде ще одне внесення змін у закон", - заявив Мокан

Депутат наголосив, що на рівні координаційного центру вже існують орієнтовні розрахунки за обсягом коштів з фонду, які можуть залишитися як невикористані. Однак за тривалий період подолання наслідків пандемії, наступні зміни в держбюджет можуть відбутися не раніше літа.

"Після закінчення офіційного карантину і плюс 30 днів на подолання наслідків. Адже пом'якшення карантину, яке може бути у травні, це не закінчення карантину. Коли буде наступне засідання щодо змін до бюджету - це може бути і червень, може бути липень, а може і вересень. Прорахунки приблизні є, і на рівні Моз України, так і на рівні Кабміну і координаційного центру. Але зараз неможливо спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація", - додав він.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної ради затвердив проект змін до Державного бюджету України на 2020 рік. Серед іншого, передбачається зменшення фінансування фонду боротьби з COVID-19.

Зміни до держбюджету будуть розглядати на позачерговому засіданні парламенту сьогодні, 13 квітня.

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