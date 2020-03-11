Карантин в Украине из-за коронавируса: в Минздраве рассказали о возможных ограничениях

Из-за коронавируса в Украине могут ввести ограничительные меры на территории всей страны. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для предотвращения распространения коронавируса Министерство здравоохранение возможно будет работать над ограничительными мерами на территории всей Украины.

"Если мы говорим, что мы можем ввести на территории Украины карантин, мы можем там прописать что ограничиваем массовые мероприятия, но школы могут работать. Но через определенное время мы можем ужесточить карантин, вплоть до ограничения передвижения без необходимой причины, которую надо будет объяснить полиции, когда мы выезжаем за определенный населенный пункт. Затем мы можем запретить вообще выезд, только через обсервацию, но это все зависит от эпидемиологической ситуации", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может закрыть часть КПП на границе из-за коронавируса. В частности, такие меры в ближайшее время рассмотрят в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, украинское правительство на сегодня рассматривает вопрос о введении ограничений в стране из-за коронавируса.