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Украина может закрыть часть КПП на границе из-за коронавируса

Новости » Общество     11.03.2020 - 12:44
Украина может закрыть часть КПП на границе из-за коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Открытыми останутся только международно признанные пункты пропуска

Из-за вспышки коронавируса Украина может закрыть несколько контрольных пунктов пропуска на границе. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Минздраве будут рассматривать целесообразность температурного скрининга во всех пунктах пропуска.

"Возможно, будем принимать решение, и будем инициировать пропуск исключительно через международно признанные пункты въезда в Украину. То есть можем снизить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать и уезжать люди из других стран, а также граждане Украина. Это общемировая практика", - отметил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины получило 43 подозрения на коронавирус, один образец еще исследуют.

Также сообщалось, что украинское правительство рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса. До этого РБК-Украина писало, что в Киеве вводится карантин, в связи с этим запрещается проведение массовых мероприятий и закрываются школы.

Кабмин рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса
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