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Карантин в Україні: що думають громадяни про обмеження через 1,5 роки після початку епідемії

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 12:04
Карантин в Україні: що думають громадяни про обмеження через 1,5 роки після початку епідемії Фото: підтримка та заперечення карантинних обмежень - менше 50% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Погляди українців доволі розділені стосовно карантинних обмежень в країні. І прихильників, і противників заборон - менше 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Наприкінці серпня 2021 року чверть (23%) респондентів схиляються до думки, що потрібно якнайскоріше відмовитися від карантинних обмежень, незважаючи на ризики та застереження про поширення коронавірусу, щоб більшість людей могли працювати і заробляти на життя.

Водночас 43% схиляються до іншої думки - потрібно ретельно дотримуватися карантинних обмежень, доки ризики поширення захворюваності не буде подолано, навіть якщо це обернеться зниженням добробуту для більшості людей.

Більше третини опитаних не змогли обрати прихильність ні до першого, ні до другого твердження.

Карантин в Україні: що думають громадяни про обмеження через 1,5 роки після початку епідемії

Як зазначать соціологи, неоднозначне ставлення до карантинних обмежень підтверджує той факт, що практично рівні частини респондентів підтримають або виступлять проти мера/сільського голови, якщо він/вона запропонує скасувати карантинні заходи у населеному пункті респондентів. Приблизно 40% респондентів виступають за таке рішення і така сама кількість - проти.

Карантин в Україні: що думають громадяни про обмеження через 1,5 роки після початку епідемії

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, уряд планує найближчим часом посилити карантин та перевести всю Україну в "жовту" зону.

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