Карантин в Тернополе: "МакДональдс" закрыли, на "Эпицентр" составили админпротокол

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

В Тернополе проходят проверки соблюдения предприятиями карантина

В связи с карантином в Тернополе приостановил работу "МакДональдс", а на строительный гипермаркет "Эпицентр" составили административный протокол. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой Telegram Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что в Тернополе правоохранители проводят проверки соблюдения организациями и предприятиями карантина.

"В результате проверок правоохранителей "МакДональдс" временно приостановил работу на время карантина, а на представителя сети торговых центров "Эпицентр" в Тернополе составили административный протокол по ст. 44.3 "Нарушение правил относительно карантина людей". Далее протокол рассмотрят в суде", - сообщили в штабе.

Сейчас известно о 47 больных коронавирусом в Тернополе. В целом в области COVID-19 диагностировали у 664 человек.

Ранее сообщалось, что полиция составила на нарушителей карантина в Украине более 4 тыс. административных протоколов.

Напомним, из-за карантина в Украине в нескольких городах прошли протесты предпринимателей. Большинство из протестующих - фермеры, которые требуют открыть продуктовые рынки для сбыта их товара. О смягчении введенных ограничений правительство просит также городская власть, подробнее - в материале РБК-Украина.