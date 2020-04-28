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Карантин у Тернополі: "МакДональдс" закрили, на "Епіцентр" склали адмінпротокол

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 16:02
Карантин у Тернополі: "МакДональдс" закрили, на "Епіцентр" склали адмінпротокол
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

У Тернополі проходять перевірки дотримання підприємствами карантину

У зв’язку з карантином у Тернополі призупинив роботу McDonalds, а на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" склали адміністративний протокол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Повідомляється, що у Тернополі правоохоронці проводять перевірки дотримання організаціями та підприємствами карантину.

"У результаті перевірок правоохоронців "МакДональдс" тимчасово призупинив роботу на час карантину, а на представника мережі торгових центрів "Епіцентр" у Тернополі склали адміністративний протокол за ст. 44.3 "Порушення правил щодо карантину людей". Далі протокол розглянуть у суді", - повідомили у штабі.

Наразі відомо про 47 хворих на коронавірус у Тернополі. Загалом у області COVID-19 діагностували у 664 осіб.

Раніше повідомлялося, що поліція склала на порушників карантину в Україні понад 4 тис. адміністративних протоколів.

Нагадаємо, через карантин в Україні у кількох містах відбулися протести підприємців. Більшість з протестуючих - фермери, які вимагають відкрити продуктові ринки для збуту їхнього товару. Про пом'якшення введених обмежень уряд просить також міська влада, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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