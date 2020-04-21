Карантин в Святогорской лавре нарушили проживающие в ней переселенцы, - ОГА

Фото: Святогорская лавра (скриншот из видео)

Карантин на Пасху в Святогорской лавре нарушили до 350 человек

Карантин в Донецкой области в Святогорской лавре был нарушен проживающими на ее территории переселенцами с оккупированных районов. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания руководителя Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА.

В частности, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко прокомментировал ситуацию в лавре, где во время пасхальных богослужений скопились люди без средств индивидуальной защиты.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сообщил он.

Он также добавил, что согласно приказу командующего ООС, въезды и выезды из области закрыты.

"Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области полиция открыла дело из-за собрания более 300 человек в лавре.

Кроме того, сообщалось, что больше всего нарушений карантина на Пасху зафиксировано в Донецкой области.