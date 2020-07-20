Карантин не сможет остановить распространение коронавируса, - ВОЗ

Карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Они помогают лишь замедлить передачу инфекции.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

"Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус", - заявил глава ВОЗ.

Гебреисус отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом он подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

"Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе", - резюмировал глава ВОЗ.

Напомним, вчера в мире зафиксировали самый большой суточный прирост больных COVID-19 за все время пандемии.

Ранее в ВОЗ назвали 4 сценария развития пандемии коронавируса в мире на данный момент.