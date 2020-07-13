ВОЗ об ухудшении пандемии: мир не вернется к нормальной жизни в ближайшем будущем

ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. За прошедшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.
Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии.
Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на 4 сценария.
По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.
Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду создания вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.
"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки к блокировке; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал глава ВОЗ.
Напомним, за последние недели июня вспышки коронавируса произошли в 30 странах Европы.
Также коронавирусные антирекорды практически ежедневно устанавливают США и Бразилия.
Ситуация с коронавирусом в Украине, тем временем, начала понемногу стабилизироваться.