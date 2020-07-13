ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВОЗ об ухудшении пандемии: мир не вернется к нормальной жизни в ближайшем будущем

Женева, Швейцария, Понедельник 13 июля 2020 18:32
ВОЗ об ухудшении пандемии: мир не вернется к нормальной жизни в ближайшем будущем
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (who.int)
Автор: Роман Калиниченко

ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. За прошедшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.

Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии.

Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на 4 сценария.

  1. Страны, которые подготовились и быстро справились с первыми случаями коронавируса, и как результат - избежали крупных вспышек. Сюда входят островные государства Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и некоторые страны Африки.
  2. Страны, в которых произошли вспышки, но их руководство взяло ситуацию под контроль, что позволяет сейчас постепенно открывать границы и возобновлять экономические процессы. Сюда входят некоторые страны Европы.
  3. Страны, которые преодолели пик коронавируса, однако на этапе ослабления карантина там возникли новые вспышки заболеваний. Причинами называются не применение или не выполнение карантинных мер.
  4. Страны, в которых наблюдается интенсивная передача вируса. Это происходит по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки.

По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.

Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду создания вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.

"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки к блокировке; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал глава ВОЗ.

Напомним, за последние недели июня вспышки коронавируса произошли в 30 странах Европы.

Также коронавирусные антирекорды практически ежедневно устанавливают США и Бразилия.

Ситуация с коронавирусом в Украине, тем временем, начала понемногу стабилизироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь