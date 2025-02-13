Карантин у школах: в яких областях закривають навчальні заклади через грип та ГРВІ

Ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Україні залишається напруженою. Попри те, що у більшості регіонів епідемічний поріг ще не перевищено, місцеві органи влади впроваджують обмежувальні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Очікується, що у найближчі тижні ситуація з інфекційними захворюваннями може змінюватися, і рішення щодо карантину в освітніх закладах будуть ухвалюватися відповідно до актуальних показників захворюваності.

Київська область

За інформацією Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, з початку лютого кількість хворих на ГРВІ та грип серед учасників освітнього процесу значно зросла. Станом на 13 лютого в дитячих садках області хворіють 7589 вихованців, у школах - 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. Внаслідок цього 45 шкіл, 383 класи, 4 дитячі садки та 4 окремі групи переведено на дистанційне навчання. Попри це, епідемічний поріг у регіоні поки що не перевищено.

Закарпатська область

Виноградівська міська територіальна громада ухвалила рішення про запровадження карантинних заходів з 14 по 23 лютого 2025 року. За період з 6 по 12 лютого у громаді зареєстровано 628 випадків ГРВІ, з них 462 - у дітей. Це перевищує епідемічний поріг на 20,6%. Відсоток захворілих дітей шкільного віку складає 45%. Крім того, зафіксовано два випадки грипу "А".

Через погіршення епідеміологічної ситуації на дистанційне навчання перейшли 34 школи Ужгорода, а також низка освітніх закладів у інших громадах області. Карантин оголошено в 29 дитячих садках регіону.

Одеська область

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ залишається передепідемічною, а рівень інтенсивності захворюваності на 4,5% нижчий за епідемічний поріг. Водночас спостерігається зростання рівня захворюваності серед дорослого населення (+4%) при загальному зниженні серед дітей (-5,8%).

Попри це, через високий рівень захворюваності на дистанційну форму навчання перейшли 45 шкіл у різних районах області, а також 5 закладів професійно-технічної освіти. У чотирьох дитячих садках тимчасово призупинили освітній процес.

Чернівецька область

У Чернівецькій області також зростає рівень захворюваності на ГРВІ. Станом на 13 лютого на дистанційне навчання перейшли 43 школи, з яких 7 розташовані у Чернівцях. В окремих класах ще 8 шкіл також призупинили очне навчання через перевищення епідемічного порогу. 15 дитячих садочків області переведено на дистанційний формат роботи, а загалом 28 освітніх закладів повністю закриті на карантин.

Рівненська область

На Рівненщині епідеміологічна ситуація залишається складною: другий тиждень поспіль регіон входить до переліку областей, де епідемічний поріг перевищено на понад 50%. Відтак, на дистанційне навчання перейшли 18 ліцеїв та гімназій, що охоплює понад 3 000 школярів. Влада розглядає можливість введення "локального карантину" у разі подальшого зростання кількості хворих.