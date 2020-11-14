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Карантин в Киеве: полиция возбудила дело из-за работы спорткомплекса

Киев, Суббота 14 ноября 2020 20:34
Карантин в Киеве: полиция возбудила дело из-за работы спорткомплекса
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело из-за спорткомплекса в Подольском районе, который работал, несмотря на карантин выходного дня. Также полиция составила административный протокол.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что администрация заведения, несмотря разъяснение правоохранителями действующего законодательства, отказалась прекратить работу спорткомплекса. Рейдовую группу полиции внутрь заведения также не пустили.

"В результате составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в МВД.

В Подольском управлении полиции отказались рассказать РБК-Украина, какое именно заведение нарушало карантинные ограничения.

Напомним, сегодня в Украине, в частности в Киеве, начал действовать так называемый карантин выходного дня. Он будет действовать до 00:00 понедельника. В этот период, в частности, запрещается работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Напомним, накануне начала карантина в полиции решили увеличить количество рейдовых групп, которые контролируют соблюдение ограничений.

Как проходит карантин выходного дня в Украине, вы можете узнать в онлайне РБК-Украина.

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